Мадридский «Реал», вероятно, ждёт очередное изменение игровой формации.

Перед началом сезона команда перешла на систему 4-4-2 с ромбом в середине поля, однако в матче третьего тура против «Сельты» травму получил Винисиус Жуниор, составлявший дуэт с Родриго в атаке. По информации El Chiringuito, рулевой Карло Анчелотти запланировал очередное перестроение схемы в связи с потерей Винисиуса: уже в следующем поединке с «Хетафе» (2 сентября) «сливочные» могут перейти на 4-3-2-1, где место на острие атаки займёт Хоселу, а под ним расположатся Джуд Беллингем и Родриго.

Напомним, что Винисиус Жуниор выбыл из строя из-за травмы бедра. Его возвращение запланировано на середину осени.