«Барселона» предпримет попытку подписания Фелиша в ближайшие 48 часов

В «Барселоне» начнут усиленную работу над подписанием нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Португалец давно решил покинуть ряды «матрасников», а «Барселона» остаётся для него вариантом мечты. Каталонский гранд проявляет интерес к 23-летнему игроку, однако преграда остаётся прежней – финансовые трудности «сине-гранатовых». По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» предпримет все возможные усилия для успешного заключения договорённости по Фелишу в течение 48 часов. Руководство клуба постарается найти решение, чтобы уложиться в ограничения финансового фэйр-плей.

Известно, что Жоау Фелиш рассмотрит предложения из Саудовской Аравии, если не сможет перейти в «Барселону».