Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» предпримет попытку подписания Фелиша в ближайшие 48 часов

30 Августа 2023 • 04:25 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
03.09 19:30

В «Барселоне» начнут усиленную работу над подписанием нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Португалец давно решил покинуть ряды «матрасников», а «Барселона» остаётся для него вариантом мечты. Каталонский гранд проявляет интерес к 23-летнему игроку, однако преграда остаётся прежней – финансовые трудности «сине-гранатовых». По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» предпримет все возможные усилия для успешного заключения договорённости по Фелишу в течение 48 часов. Руководство клуба постарается найти решение, чтобы уложиться в ограничения финансового фэйр-плей.

Известно, что Жоау Фелиш рассмотрит предложения из Саудовской Аравии, если не сможет перейти в «Барселону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
04:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти готов изменить тактическую схему «Реала» из-за травмы Винисиуса слухи
04:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предпримет попытку подписания Фелиша в ближайшие 48 часов
01:28 · Англия. Премьер-лига
Назван главный претендент на Фати слухи
00:47 · Испания. Ла Лига
Испанские СМИ: «Вероятность ухода Фати из «Барселоны» – 75%»
29 Августа
22:41 · Испания. Ла Лига
Модрич рассчитывает вернуть место в стартовом составе «Реала»
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отпустит Фати в аренду – интерес проявляют топ-клубы АПЛ и Бундеслиги слухи
22:10 · Испания. Ла Лига
Фелиш перейдёт в клуб из Саудовской Аравии в сентябре, если не окажется в «Барселоне»
22:01 · Испания. Сегунда
Экс-игрок «Барселоны» Брайтвайт может продолжить карьеру во Франции
21:53 · Испания. Ла Лига
Федерико Вальверде рассказал, кого считает лучшим и худшим игроком «Барселоны»
21:30 · Испания. Сегунда
Болельщики «Малаги» язвительно разыграли клуб, не сделавший ни одного приобретения
21:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» ещё может совершить подписания до закрытия трансферного окна
21:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не отпустила своего вингера в «Севилью»
21:06 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» почти утратил шансы на подписание Хёйбьерга
20:50 · Испания. Ла Лига
Беллингем – самый результативный игрок топ-5 лиг Европы наряду с Минамино
18:14 · Испания. Ла Лига
​Левандовски недоволен атакой «Барселоны» 3
Все новости
Рекомендуем