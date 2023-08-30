Испанские СМИ: «Вероятность ухода Фати из «Барселоны» – 75%»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати близок к уходу из клуба.

Как стало известно чуть раньше, 20-летний игрок готов уйти из-за нехватки игровой практики, а «Барселона» согласна отпустить испанца в аренду. По сведениям журналистки Хелены Кондис, вероятность ухода Фати до закрытия трансферного окна составляет 75%. Отец футболиста провёл встречу с агентом Жорже Мендешем для обсуждения будущего, судьба форварда может определиться уже в среду.

Главными претендентами на Ансу Фати считаются лондонские «Челси» и «Тоттенхэм» – оба клуба недавно изучали возможность подписания воспитанника «Барселоны», оценённого порталом Transfermarkt в 35 млн евро.