Модрич рассчитывает вернуть место в стартовом составе «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен выиграть конкуренцию у более молодых товарищей по команде.

37-летний хорват, до недавних пор бывший ключевым игроков в команде Карло Анчелотти, ни разу не вышел в стартовом составе «сливочных» в трёх матчах нынешнего сезона. По сведениям Relevo, Модрича не устраивает такая ситуация, однако он намерен изо всех сил бороться за постоянное место в основе. Хавбек не намерен сдаваться, несмотря на впечатляющую конкуренцию в средней линии «Реала».

Лука Модрич вышел на замену во всех трёх поединках нового розыгрыша Ла Лиги, проведя на поле в сумме 56 минут. В сентябре футболисту исполнится 38 лет.