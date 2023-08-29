Фелиш перейдёт в клуб из Саудовской Аравии в сентябре, если не окажется в «Барселоне»

Будущее нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша решится в ближайшие дни.

В числе претендентов на 23-летнего игрока фигурируют «Барселона» и несколько клубов из чемпионата Саудовской Аравии. Сам португалец по-прежнему хочет продолжить карьеру в Каталонии, однако «сине-гранатовые», что весьма вероятно, не смогут провернуть сделку до конца лета. По информации известного журналиста Маттео Моретто, форвард «матрасников» перейдёт в один из саудовских клубов 4-5 сентября, если «Атлетико» так и не договорится с «Барселоной», прежде чем закроется европейское трансферное окно.