Федерико Вальверде рассказал, кого считает лучшим и худшим игроком «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос об игроках «Барселоны».

25-летнего футболиста «сливочных» попросили назвать лучшего и худшего футболиста среди представителей каталонского клуба: «Лучший – Рональд Араухо. Он мой друг, он тоже уругваец. Что касается худшего в «Барселоне», то я бы не стал так говорить ни про кого. Каждый из них заслуживает своё место, каждый много работает. Я уважаю их всех», – цитирует Barca Universal Вальверде.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с девятью набранными очками после трёх туров. «Барселона» набравшая семь баллов», располагается на четвёртой строчке.