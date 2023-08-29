«Реал» ещё может совершить подписания до закрытия трансферного окна

Мадридский «Реал» не завершил работу на трансферном рынке.

Задолго до завершения трансферного периода в «королевском клубе» заявляли о полной укомплектованности состава, указывая на отсутствие необходимости в каком-либо усилении. Как сообщает журналист Хорхе Пикон, на данный момент в «Реале» всё же не исключают возможность новых подписаний в последние дни окна. Недавно травмы получили защитник Эдер Милитао и вингер Винисиус Жуниор, и в клубе понимают, что в случае новых повреждений команда окажется в уязвимом положении.

Этим летом ряды «Реала» пополнили Джуд Беллингем, Кепа Аррисабалага, Арда Гюлер, Хоселу и Фран Гарсия.