«Барселона» не отпустила своего вингера в «Севилью»

«Севилья» потерпела неудачу в попытке переманить в свои ряды Абде Эззалзули.

Как недавно сообщили испанские СМИ, «Барселона» не заинтересована в расставании с марокканским вингером, поскольку тот входит в планы наставника Хави Эрнандеса. Тем не менее, по сведениям журналиста Габриэля Санса, «Севилья» всё же попробовала арендовать Эззалзули, но получила отказ. Каталонский гранд рассмотрит предложение по 21-летнему игроку лишь в том случае, если претенденты будут готовы осуществить прямую покупку.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Абде Эззалзули в 15 млн евро.