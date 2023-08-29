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Беллингем – самый результативный игрок топ-5 лиг Европы наряду с Минамино

29 Августа 2023 • 20:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
02.09 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем и нападающий «Монако» Такуми Минамино результативнее всех начали сезон.

20-летний англичанин, перебравшийся в стан «сливочных» перед началом текущей кампании из «Боруссии» Дортмунд, записал в свой актив пять результативных действий – четыре забитых мяча и одну голевую передачу. На это хавбеку потребовалось всего три матча. Как отмечает Opta, Беллингем – самый результативный игрок пяти сильнейших европейских чемпионатов на данный момент наряду с Минамино, на счету которого три взятия ворот и два ассиста в рамках французской Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Такуми Минамино Джуд Беллингем
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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