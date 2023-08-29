​Левандовски недоволен атакой «Барселоны»

Нападающий Роберт Левандовски недоволен атакующей линией команды.

«В последних матчах у меня было не так много моментов, поэтому мне приходилось создавать их самому. Нам не хватает атакующих футболистов. Когда на поле появляются Ферран [Торрес] или Ансу [Фати] - два игрока, которые идут вперёд – мы создаём больше моментов», - сказал Левандовски, чьи слова приводит на своих страницах Mundo Deportivo.

В трёх прошедших матчах чемпионата Испании Роберт Левандовски записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. На текущий момент каталонцы имеют семь зачётных баллов в своём активе.