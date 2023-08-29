«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с молодым полузащитником. 20-летний Фермин Лопес поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2027 года. В контракте прописана опция выкупа в размере 400 миллионов евро.

Отметим, что в последней игре испанской Ла Лиги против «Вильярреала» Лопес дебютировал за первую команду «Барселоны». Он вышел на замену в концовке и провёл на поле несколько минут.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Осасуны» на выезде.