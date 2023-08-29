Симеоне: «Барселона» и «Реал» – сильнейшие команды Ла Лиги»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не считает, что его команда входит в число сильнейших в испанской Ла Лиге. Аргентинский специалист дал понять, что «матрасники» заметно уступают в классе каталонской «Барселоне» и мадридскому «Реалу».

«Барселона» и «Реал» – сильнейшие команды Ла Лиги. Они лучше остальных. Мы работаем над тем, чтобы быть готовыми к тому моменту, когда эти клубы столкнутся с проблемами», – заявил Симеоне на пресс-конференции.

В первых трёх турах чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. Впереди «матрасников» идут соседи из «Реала», у которых на два очка больше.