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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маркос Алонсо не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

29 Августа 2023 • 10:43 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
03.09 22:00

Левый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо не желает переходить в каталонскую «Барселону». По информации от инсайдера Луиса Рохо, испанский фуллбек отказал манкунианцам, которые сейчас ищут нового фуллбека на замену Люку Шоу. Напомним, англичанин получил травму и пробудет вне игры до ноября.

Напомним, Алонсо лишь прошлым летом покинул Английскую премьер-лигу и свободным агентом присоединился к «Барселоне». На туманном альбионе Маркос выступал за такие команды, как «Болтон», «Сандерленд» и «Челси», в составе которого выигрывал Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» также рассматривает вариант с трансфером Рико Генри из «Брентфорда» или Марка Кукурельи из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо трансферы футбола - лето 2023
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