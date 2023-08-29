Маркос Алонсо не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо не желает переходить в каталонскую «Барселону». По информации от инсайдера Луиса Рохо, испанский фуллбек отказал манкунианцам, которые сейчас ищут нового фуллбека на замену Люку Шоу. Напомним, англичанин получил травму и пробудет вне игры до ноября.

Напомним, Алонсо лишь прошлым летом покинул Английскую премьер-лигу и свободным агентом присоединился к «Барселоне». На туманном альбионе Маркос выступал за такие команды, как «Болтон», «Сандерленд» и «Челси», в составе которого выигрывал Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» также рассматривает вариант с трансфером Рико Генри из «Брентфорда» или Марка Кукурельи из «Челси».