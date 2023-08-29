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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне - о старте «Атлетико»: «Я полностью уверен в своей команде»

29 Августа 2023 • 09:56 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру своей команды на старте нового сезона.

«Я полностью уверен в своей команде. Надеюсь, что у меня получится добиться того, чтобы каждый футболист приносил максимальную пользу на поле», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

В последнем матче «матрасники» отпраздновали разгромную победу над «Райо Вальекано» со счетом 7:0.

После трех туров «Атлетико» с семью очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем поединке подопечные Симеоне на своем поле примут «Севилью».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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