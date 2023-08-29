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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не собирается искать замену Винисиусу

29 Августа 2023 • 08:54 Комментировать

В мадридском «Реале» не собираются экстренно выходить на трансферный рынок из-за потери нападающего Винисиуса Жуниора, об этом рапортуют журналисты Cope. Ранее стало известно, что бразильский форвард проведет в лазарете 1,5 месяца из-за повреждения бедра.

Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти собирается обходиться теми игроками, которые сейчас есть в распоряжении.

Винисиус травмировался в недавнем матче чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). Он был заменен в начале первого тайма.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сыграл три поединка, в которых записал себе в актив один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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