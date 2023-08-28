Первый гол «Хетафе» в текущем сезоне стал победным, обыгран «Алавес»

В очередном матче третьего тура Ла Лиги встретились «Хетафе» и «Алавес». Команды достаточно часто били по воротам, но всего три попытки пришлись в створ. В середине первого тайма Борха Майораль мог забить первый гол «Хетафе» в этом сезоне, но в выгодной ситуации направил мяч рядом с каркасом. У соперника Чебер Алькаин здорово пробивал головой и также не попал. Ближе к концу Домингуш Дуарте запорол отличный момент - промах. И тут же Хуан Латаса заработал пенальти, а Майораль развел мяч и голкипера по углам.

«Хетафе» победил со счетом 1:0 и набрал четыре очка, у соперника - на одно меньше.