Первый гол «Хетафе» в текущем сезоне стал победным, обыгран «Алавес»

В очередном матче третьего тура Ла Лиги встретились «Хетафе» и «Алавес». Команды достаточно часто били по воротам, но всего три попытки пришлись в створ. В середине первого тайма Борха Майораль мог забить первый гол «Хетафе» в этом сезоне, но в выгодной ситуации направил мяч рядом с каркасом. У соперника Чебер Алькаин здорово пробивал головой и также не попал. Ближе к концу Домингуш Дуарте запорол отличный момент - промах. И тут же Хуан Латаса заработал пенальти, а Майораль развел мяч и голкипера по углам.
«Хетафе» победил со счетом 1:0 и набрал четыре очка, у соперника - на одно меньше.
Протокол игры
|(1:0) Майораль Борха84'
Сория Давид•Дуарте Домингуш• 72'Митрович Стефан62' (Аленья Карлес (62') •Альварес Гастон•Дамиан Суарес•Иглесиас Хуан71' (Порту Кристиан (71') •Латаса Хуан•Максимович Неманья•Дьене Даконам•Мата Хайме62' (Альдерете Омар (62') •Майораль Борха90' (Анхилери Фабрисио (90')
Запасные: Ривера Горка•Лосано Энтони•Бенито Хорхе•Фузато Даниэл
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Абкар Абделькабир 83'90' (Бланко Антонио (90') •Седлар Александр•Дуарте Рубен•Гевара Андер86' (Де ла Фуэнте Мигель (86') •Бенавидес Карлос90' (Марин Рафа (90') •Гуриди Хон•Алькаин Чебер 83'86' (Реббах Абдеррахман (86') •Кике Гарсия76' (Омородион Сэмюэль (76') •Риоха Луис
28 августа. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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