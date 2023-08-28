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Чемпионат Испании. Ла Лига

Первый гол «Хетафе» в текущем сезоне стал победным, обыгран «Алавес»

28 Августа 2023 • 22:32 Комментировать
Хетафе
1:0
Алавес
окончен

В очередном матче третьего тура Ла Лиги встретились «Хетафе» и «Алавес». Команды достаточно часто били по воротам, но всего три попытки пришлись в створ. В середине первого тайма Борха Майораль мог забить первый гол «Хетафе» в этом сезоне, но в выгодной ситуации направил мяч рядом с каркасом. У соперника Чебер Алькаин здорово пробивал головой и также не попал. Ближе к концу Домингуш Дуарте запорол отличный момент - промах. И тут же Хуан Латаса заработал пенальти, а Майораль развел мяч и голкипера по углам.

«Хетафе» победил со счетом 1:0 и набрал четыре очка, у соперника - на одно меньше.

Протокол игры  
Хетафе1:0Алавес
(1:0) Майораль Борха84'  
Сория ДавидДуарте Домингуш  72'Митрович Стефан 62' (Аленья Карлес ( 62') Альварес ГастонДамиан СуаресИглесиас Хуан 71' (Порту Кристиан ( 71') Латаса ХуанМаксимович НеманьяДьене ДаконамМата Хайме 62' (Альдерете Омар ( 62') Майораль Борха 90' (Анхилери Фабрисио ( 90')
Запасные: Ривера ГоркаЛосано ЭнтониБенито ХорхеФузато Даниэл
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар Абделькабир  83' 90' (Бланко Антонио ( 90') Седлар АлександрДуарте РубенГевара Андер 86' (Де ла Фуэнте Мигель ( 86') Бенавидес Карлос 90' (Марин Рафа ( 90') Гуриди ХонАлькаин Чебер  83' 86' (Реббах Абдеррахман ( 86') Кике Гарсия 76' (Омородион Сэмюэль ( 76') Риоха Луис
Запасные: Альварес ХоседаМараш НиколаТеналья НауэльХави ЛопеcGaizka GarciaОвоно ХесусСанчес Андер
28 августа. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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Сегодня, 28 Августа
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