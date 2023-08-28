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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названы сроки восстановления Винисиуса

28 Августа 2023 • 19:08 Комментировать

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил травму. Мадридский клуб сообщил диагноз бразильца, но не назвал даже примерные сроки его восстановления. В то же время журналист Мигель Анхель Диас рассказывает в социальных сетях о том, что Винисиус пропустит приблизительно шесть недель. Таким образом, форвард вернётся в строй ближе к средине октября.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 2 сентября. Команда Карло Анчелотти будет принимать «Хетафе».

В трёх прошедших турах испанской Ла Лиги «Реал» набрал максимальное количество очков – девять.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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