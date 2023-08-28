​«Реал» назвал диагноз Винисиуса

Нападающий Винисиус Жуниор угодил в лазарет «Реала». Как сообщается на официальном сайте мадридского клуба, у 23-летнего бразильца выявили травму правой двуглавой мышцы бедра. Сроки восстановления Винисиуса «сливочные» не называют.

В трёх матчах чемпионата Испании сезона 2023/2024 Винисиус Жуниор записал на свой счёт один гол. «Реал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги.

Ближайшую игру «Реал» проведёт в субботу, 2 сентября. Команда Карло Анчелотти будет играть против «Хетафе» на своём поле в четвёртом туре чемпионата Испании.