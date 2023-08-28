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​Азар намерен уйти из футбола в 32 года

28 Августа 2023 • 18:25 Комментировать (1)

Эден Азар собирается объявить о завершении карьеры. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail, ссылаясь на Get Football News France.

Оказавшийся у разбитого корыта Азар может повесить бутсы на гвоздь уже в 32 года. После ухода из мадридского «Реала» бельгийский вингер оказался без клубной прописки.

Напомним, что в 2019 году Эден Азар переходил в «Реал» из «Челси» в статусе большой звезды. Тогда «сливочные» заплатили за трансфер бельгийского футболиста 115 миллионов евро. Тем не менее, в Мадриде Азар не смог раскрыться из-за проблем с физической формой и частых травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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Комментарии (1)
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ингерман
28 Августа 2023 в 19:03
ай ента проста празнег какой-та.. для усех любицелей хфуцбола.. А-ха-ха-ха! )))
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