​Прокуратура начала расследование в отношении Рубиалеса – он поцеловал футболистку

Дело Луиса Рубиалеса набирает обороты. Глава Королевской испанской федерации футбола на эмоциях после победы сборной Испании на женском чемпионате мира поцеловал футболистку прямо в губы. Как следствие, Рубиалес столкнулся с критикой, а ФИФА на фоне своего разбирательства даже отстранила функционера на 90 дней.

Между тем, по своей линии расследование в отношении Луиса Рубиалеса начала испанская прокуратура. Об этом рассказывают местные СМИ. В действиях Рубиалеса могут найти преступление сексуального насилия.

Ранее, ещё до отстранения ФИФА, Луис Рубиалес говорил, что не планирует уходить в отставку после скандала.