​Тихонов предупредил Захаряна: «Если в Испании плохо играешь…»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов предупредил Арсена Захаряна. По его словам, российский полузащитник может столкнуться с проблемами, если он будет плохо играть за «Реал Сосьедад».

В своём комментарии Тихонов указал на то, что в Испании болельщики являются очень требовательными.

«Там если плохо играешь, особо на улицу не выйдешь. Если появишься где-то в баре или ресторане, будет обструкция среди болельщиков, напихают столько, что мало не покажется, так что всё будет зависеть от него. Плохо играть он там не имеет права», - сказал Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что все три матча в новом чемпионате Испании «Реал Сосьедад» завершил вничью. Ближайшую игру Ла Лиги команда проведёт в субботу, 2 сентября, - против «Гранады» на своём поле.