Хави: «Де Йонг раньше был хорош, но сейчас его можно назвать одним из лучших в мире»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил полузащитника Френки де Йонга. Испанский специалист отметил большой прогресс со стороны нидерландца, который прошлым летом вполне мог покинуть команду.

«Де Йонг в прошлом сезоне был хорош, но сейчас его можно назвать одним из лучших полузащитников в мире. Я очень счастлив прогрессом Френки. Он стал настоящей личностью», – заявил Хави на пресс-конференции после победы над «Вильярреалом».

Де Йонг сейчас является самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны», зарабатывая свыше 40 миллионов евро в год.