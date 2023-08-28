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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рискует надолго потерять Винисиуса

28 Августа 2023 • 10:50 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может надолго оказаться в лазарете из-за травмы бедра, которую он получил по ходу встречи чемпионата Испании против «Сельты».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Эду Агирре, повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось. Из-за травмы бразильский форвард может пропустить как минимум месяц. Таким образом, главный тренер команды Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на помощь Жуниора в ближайших играх.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 23-летний игрок провел три поединка, записав на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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