«Реал» рискует надолго потерять Винисиуса

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может надолго оказаться в лазарете из-за травмы бедра, которую он получил по ходу встречи чемпионата Испании против «Сельты».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Эду Агирре, повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось. Из-за травмы бразильский форвард может пропустить как минимум месяц. Таким образом, главный тренер команды Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на помощь Жуниора в ближайших играх.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 23-летний игрок провел три поединка, записав на свой счет один забитый мяч.