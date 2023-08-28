«Бенфика» поборется с «Барселоной» за Фелиша

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш попал в сферу интересов своего бывшего клуба – лиссабонской «Бенфики». Об этом отрапортовали журналисты AS.

Согласно сведениям источника, руководство португальского гранда готово удовлетворить финансовые запросы «матрасников». Главным конкурентом «орлов» в споре за 23-летнего футболиста является каталонская «Барселона». Сам Фелиш больше склоняется к переходу в стан «сине-гранатовых».

Контракт Жоау с мадридским топ-клубом рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 50 миллионов евро.