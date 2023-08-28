Фелиш всё ещё хочет в «Барселону», хотя у него есть два щедрых предложения из Саудовской Аравии

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш всё ещё настаивает на конкретном варианте для продолжения карьеры. Португалец хочет перейти в каталонскую «Барселону», хотя у него на руках есть два очень щедрых предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Напомним, Фелиш этим летом окончательно рассорился с главным тренером Диего Симеоне. Руководство «Атлетико» готово отпустить Жоау хотя бы на правах аренды. В такой сделке как раз заинтересована «Барселона», но клубам сперва нужно согласовать сумму компенсации и зарплату футболиста.