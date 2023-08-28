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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» быстро пропустил 2 гола от «Бетиса», но уверенно победил

28 Августа 2023 • 00:30 Комментировать
Атлетик Б
4:2
Бетис
окончен

«Атлетик» с «Бетисом» порадовали болельщиков интригой в первом тайме матча третьего тура чемпионата Испании. Виллиан Жозе открыл счет уже на второй минуте, а к 10-й перевес гостей составлял два гола, отличился Иско. Это были все попадания в створ от севильцев в поединке. Тут же Даниэль Вивиан головой направил мяч в перекладину. С 30-й минуты «Атлетик» все же начал забивать. Мигель Весга развел голкипера и мяч по углам, пробивая с 11 метров. Еще один такой момент, на сей раз Весга пробил по центру и сравнял счет. На седьмой компенсированной минуте баски вовсе повели после удара Горки Гурусеты. А на 84-й минуте Унаи Гомес поразил пустую часть ворот гостей - 4:2.

«Атлетик» набрал шесть очков, у соперника - четыре.

Протокол игры  
Атлетик Б4:2Бетис
  2'Виллиан Жозе (0:1)
  10'Иско Аларкон (0:2)
(1:2) Весга Микель30'  
(3:2) Гурусета Горка45'  
(2:2) Весга Микель45'  
(4:2) Гомес Унаи84'  
Унай СимонЛекуе ИньигоВивиан ДаниэльПаредес Айтор  59'Гарсия Иманол 66' (Юри Берчиче ( 66') Руис Иньиго  61' 85' (Гарсия Дани ( 85') Весга Микель  79'Уильямс ИньякиМуньяин Икер 66' (Гомес Унаи ( 66') Уильямс Нико 75' (Вильялибре Асьер ( 75') Гурусета Горка 66' (Беренгер Алекс ( 66'  90')
Запасные: Эррера АндерUnai EguiluzАгирреcабала ХуленГарсия РаульМартон ХавьерMalcom AresПрадос Беньят
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья ХерманЛуис ФелипеАбнер  48' 58' (Миранда Хуан ( 58') Гидо Родригес  45' 65' (Акуоку Поль ( 65') Рока Марк 74' (Иглесиас Борха ( 74') Руибаль Айтор 57' (Родри Родриго ( 57') Иско АларконПерес АйосеВиллиан Жозе 74' (Гуардадо Андрес ( 74')
Запасные: Риад ЧадиАлтимира СерхиКруз ХуанБельерин ЭкторВьейтес ФрансискоБартра МаркGuilherme Fernandes
27 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Бетис Атлетик Бильбао
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