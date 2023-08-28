«Атлетик» быстро пропустил 2 гола от «Бетиса», но уверенно победил

«Атлетик» с «Бетисом» порадовали болельщиков интригой в первом тайме матча третьего тура чемпионата Испании. Виллиан Жозе открыл счет уже на второй минуте, а к 10-й перевес гостей составлял два гола, отличился Иско. Это были все попадания в створ от севильцев в поединке. Тут же Даниэль Вивиан головой направил мяч в перекладину. С 30-й минуты «Атлетик» все же начал забивать. Мигель Весга развел голкипера и мяч по углам, пробивая с 11 метров. Еще один такой момент, на сей раз Весга пробил по центру и сравнял счет. На седьмой компенсированной минуте баски вовсе повели после удара Горки Гурусеты. А на 84-й минуте Унаи Гомес поразил пустую часть ворот гостей - 4:2.
«Атлетик» набрал шесть очков, у соперника - четыре.
Протокол игры
|2'Виллиан Жозе (0:1)
|10'Иско Аларкон (0:2)
|(1:2) Весга Микель30'
|(3:2) Гурусета Горка45'
|(2:2) Весга Микель45'
|(4:2) Гомес Унаи84'
Унай Симон•Лекуе Иньиго•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор• 59'Гарсия Иманол66' (Юри Берчиче (66') •Руис Иньиго 61'85' (Гарсия Дани (85') •Весга Микель• 79'Уильямс Иньяки•Муньяин Икер66' (Гомес Унаи (66') •Уильямс Нико75' (Вильялибре Асьер (75') •Гурусета Горка66' (Беренгер Алекс (66') 90'
Силва Руи•Сабали Юссуф•Песселья Херман•Луис Фелипе•Абнер 48'58' (Миранда Хуан (58') •Гидо Родригес 45'65' (Акуоку Поль (65') •Рока Марк74' (Иглесиас Борха (74') •Руибаль Айтор57' (Родри Родриго (57') •Иско Аларкон•Перес Айосе•Виллиан Жозе74' (Гуардадо Андрес (74')
27 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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