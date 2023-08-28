«Атлетик» быстро пропустил 2 гола от «Бетиса», но уверенно победил

«Атлетик» с «Бетисом» порадовали болельщиков интригой в первом тайме матча третьего тура чемпионата Испании. Виллиан Жозе открыл счет уже на второй минуте, а к 10-й перевес гостей составлял два гола, отличился Иско. Это были все попадания в створ от севильцев в поединке. Тут же Даниэль Вивиан головой направил мяч в перекладину. С 30-й минуты «Атлетик» все же начал забивать. Мигель Весга развел голкипера и мяч по углам, пробивая с 11 метров. Еще один такой момент, на сей раз Весга пробил по центру и сравнял счет. На седьмой компенсированной минуте баски вовсе повели после удара Горки Гурусеты. А на 84-й минуте Унаи Гомес поразил пустую часть ворот гостей - 4:2.

«Атлетик» набрал шесть очков, у соперника - четыре.