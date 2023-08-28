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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нанесла по воротам «Вильярреала» 11 ударов в створ - лучший результат при Хави

28 Августа 2023 • 00:28 Комментировать
Вильярреал
3:4
Барселона
окончен

В третьем туре испанского чемпионата «Барселона» съездила в соседнюю провинцию Кастельон в гости к «Вильярреалу», сумев выиграть там с хоккейным счетом 4:3. В ходе матча «Барселона» одиннадцать раз пробила в створ ворот «Вильярреала», что стало лучшим результатом команды в чемпионате Испании за все время пребывания Хави Эрнандеса у руля команды.

Напомним, что нынешний наставник возглавил клуб осенью 2021 года - скоро, в ноябре, исполнится два года. В следующем туре «Барселоне» снова придется сыграть в гостях, на сей раз с «Осасуной». Это случится третьего сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал
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