Иско забил в Ла Лиге впервые за два года

Новичок «Бетиса», бывший игрок мадридского «Реала» Иско оформил первый гол в рамках испанской Ла Лиги с сентября 2021 года. Так, испанец поразил ворота «Атлетика» в рамках гостевого матча, что проходит в Бильбао воскресным вечером- это случилось на 10-й минуте матча.

Напомним, что Иско стал игроком «Бетиса» в конце минувшего июля. 31-летний игрок перебрался в Севилью в статусе свободного агента. Постоянной клубной прописки некогда звездный игрок мадридского «Реала» не имел с конца 2021 года.

Прямо сейчас идёт второй тайм поединка «Атлетика» и «Бетиса», впереди баски – 3:2.