В концовке на три результата «Валенсия» проиграла «Осасуне»

Здорово стартовавшая «Валенсия» играла против «Осасуны» в матче третьего тура Ла Лиги. «Летучие мыши» выглядели намного лучше соперника, но остались в итоге ни с чем. На 24-й минуте памплонцы повели после удара с 11-метровой отметки Аймара Ороса. Несмотря на большой перевес и обилие ударов, у фаворита реальных моментов было мало. Лишь на 80-й минуте Уго Дуро сравнял счет ударом головой. На 90-й минуте Хавьер Герра упустил супершанс принести хозяевам три очка, а у соперника Начо Видаль выдал удар ножницами, который в итоге стал голевым, победа «Осасуны» (2:1). У соперников по шесть очков, они делят четвертое место.