В концовке на три результата «Валенсия» проиграла «Осасуне»

Здорово стартовавшая «Валенсия» играла против «Осасуны» в матче третьего тура Ла Лиги. «Летучие мыши» выглядели намного лучше соперника, но остались в итоге ни с чем. На 24-й минуте памплонцы повели после удара с 11-метровой отметки Аймара Ороса. Несмотря на большой перевес и обилие ударов, у фаворита реальных моментов было мало. Лишь на 80-й минуте Уго Дуро сравнял счет ударом головой. На 90-й минуте Хавьер Герра упустил супершанс принести хозяевам три очка, а у соперника Начо Видаль выдал удар ножницами, который в итоге стал голевым, победа «Осасуны» (2:1). У соперников по шесть очков, они делят четвертое место.
Протокол игры
|24'Орос Аймар (0:1)
|(1:1) Дуро Уго80'
|90'Видаль Начо (1:2)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри• 23'Габриэль Паулиста75' (Москера Кристиан (75') •Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Перес Фран58' (Фулкье Димитри (58') •Пепелу•Дьякаби Муктар 27'46' (Алмейда Андре IV (46') •Ногуэроль Диего Лопес75' (Каньос Серхи (75') •Дуро Уго• 59'Герра Хавьер
Эррера Серхио•Аресо Хесус78' (Пенья Рубен (78') •Катена Алехандро•Гарсия Давид III•Круз Хуан•Ибаньес Пабло•Муньос Икер• 62'Барха Энрике 35'46' (Видаль Начо (46') •Орос Аймар67' (Мохика Хоан (67') •Арнаис Хосе67' (Монкайола Хон (67') • 90'Гарсия Рауль75' (Будимир Анте (75') 90'
27 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Бан пользователя