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Чемпионат Испании. Ла Лига

В концовке на три результата «Валенсия» проиграла «Осасуне»

27 Августа 2023 • 22:35 Комментировать
Валенсия
1:2
Осасуна
окончен

Здорово стартовавшая «Валенсия» играла против «Осасуны» в матче третьего тура Ла Лиги. «Летучие мыши» выглядели намного лучше соперника, но остались в итоге ни с чем. На 24-й минуте памплонцы повели после удара с 11-метровой отметки Аймара Ороса. Несмотря на большой перевес и обилие ударов, у фаворита реальных моментов было мало. Лишь на 80-й минуте Уго Дуро сравнял счет ударом головой. На 90-й минуте Хавьер Герра упустил супершанс принести хозяевам три очка, а у соперника Начо Видаль выдал удар ножницами, который в итоге стал голевым, победа «Осасуны» (2:1). У соперников по шесть очков, они делят четвертое место.

Протокол игры  
Валенсия1:2Осасуна
  24'Орос Аймар (0:1)
(1:1) Дуро Уго80'  
  90'Видаль Начо (1:2)
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри  23'Габриэль Паулиста 75' (Москера Кристиан ( 75') Озкаджар ДженкГайя ХосеПерес Фран 58' (Фулкье Димитри ( 58') ПепелуДьякаби Муктар  27' 46' (Алмейда Андре IV ( 46') Ногуэроль Диего Лопес 75' (Каньос Серхи ( 75') Дуро Уго  59'Герра Хавьер
Запасные: Гонсалес УгоВаскес ХесусРиверо КристианХауме ДоменекДомингес МариоТаррега СесарГосальбес ПаблоГильямон Уго
Эррера СерхиоАресо Хесус 78' (Пенья Рубен ( 78') Катена АлехандроГарсия Давид IIIКруз ХуанИбаньес ПаблоМуньос Икер  62'Барха Энрике  35' 46' (Видаль Начо ( 46') Орос Аймар 67' (Мохика Хоан ( 67') Арнаис Хосе 67' (Монкайола Хон ( 67'  90') Гарсия Рауль 75' (Будимир Анте ( 75'  90')
Запасные: Гомес МойсесГарсия РубенУнаи ГарсияАйтор ФернандесТорро ЛукасЭррандо ХорхеDimitrios Stamatakis
27 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Валенсия Осасуна
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