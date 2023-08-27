Хави - о матче с «Вильярреалом»: Игра получилась сумасшедшей из-за нас самих

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Вильярреалом» (4:3) в матче третьего тура чемпионата Испании.

Специалист отметил, что игра получалась сумасшедшей из-за действий его команды.

«Мы доминировали, но и пропустили достаточно. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы, но против этой команды нелегко играть на выезде», — приводит слова Хави Football Espana.

Стоит отметить, что к 68-й минуте «сине-гранатовые» уступали в счёте.

«Барселона» после трех туров имеет в своём активе семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.