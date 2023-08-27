Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави - о матче с «Вильярреалом»: Игра получилась сумасшедшей из-за нас самих

27 Августа 2023 • 22:31 Комментировать
Вильярреал
3:4
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Вильярреалом» (4:3) в матче третьего тура чемпионата Испании.

Специалист отметил, что игра получалась сумасшедшей из-за действий его команды.

«Мы доминировали, но и пропустили достаточно. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы, но против этой команды нелегко играть на выезде», — приводит слова Хави Football Espana.

Стоит отметить, что к 68-й минуте «сине-гранатовые» уступали в счёте.

«Барселона» после трех туров имеет в своём активе семь очков и занимает третье место в турнирной таблице. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
3
4
3.20 3.60 2.27
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Осасуна Осасуна
1
2
1.97 3.60 4.10
Видео
13 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Бетис Бетис
0
2
1.74 4.00 4.90
Видео
28.08.23 в 20:30
Хетафе Хетафе
Алавес Алавес
2.24 3.25 3.65
Видео
28.08.23 в 22:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико М Атлетико М
3.60 3.40 2.18
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
22:35 · Испания. Ла Лига
В концовке на три результата «Валенсия» проиграла «Осасуне»
22:31 · Испания. Ла Лига
Хави - о матче с «Вильярреалом»: Игра получилась сумасшедшей из-за нас самих
21:43 · Англия. Премьер-лига
Тирни стал одноклубником Захаряна официально
20:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пропустила 3 мяча подряд от «Вильярреала», но всё равно победила 3
20:29 · Испания. Ла Лига
Стуани сыграл свой 100-й матч в Ла Лиге - он рекордсмен «Жироны»
20:22 · Испания. Ла Лига
Эн-Несири сыграл свой 200-й матч в Ла Лиге
20:02 · Испания. Ла Лига
«Севилья» впервые в своей истории проиграла три стартовых матча чемпионата
19:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - первая команда, забившая 100 голов «Вильярреалу» в чемпионате
19:42 · Испания. Ла Лига
Ямал побил рекорд Фати 1
19:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые за 11 лет забила два гола в выездном матче Ла Лиги за первые 15 минут игры
18:00 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:4 2
17:47 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о получении денег за трансфер Захаряна
17:33 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила состав на матч против «Вильярреала»
15:31 · Испания. Ла Лига
Личка: Уверен, что Захарян будет включаться в состав «Реал Сосьедада»
14:51 · Испания. Ла Лига
Уткин прогнозирует поражение «Барселоны» от «Вильярреала»
Все новости
Рекомендуем