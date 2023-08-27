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«Барселона» пропустила 3 мяча подряд от «Вильярреала», но всё равно победила

27 Августа 2023 • 20:31 Комментировать (2)
Вильярреал
3:4
Барселона
окончен

«Вильярреал» с «Барселоной» выдали результативный триллер. Быстрые голы позволили каталонцам помечтать о победе, но в итоге пришлось немало потрудиться ради трех очков. Марк-Андре тер Штеген справился с выходом один на один, тут же контратака его команды, Ламин Ямаль доставил мяч на Гави, который забил головой. У Роберта Левандовски отобрали мяч у линии штрафной, а Френки де Йонг здорово зарядил по воротам - 2:0. Хозяева отлично разыграли угловой, и Хуан Фойт рикошетом от штанги отыграл один мяч. В конце тайма Альфонсо Педраса прострелил вдоль ворот, и Александр Сорлот не мог промахнуться - 2:2.

Сразу после перерыва уже «Вильярреал» вел после удара Алехандро Баэны в касание по обводящей траектории. Но соперник не сдался, Ферран Торрес добил мяч в сетку после рикошета от защитника. Вскоре Ямаль запустил мяч в штангу, а Роберт Левандовски добил.

«Барселона» набирает семь очков и на два балла отстает от «Реала».

Протокол игры  
Вильярреал3:4Барселона
  12'Гави (0:1)
  15'Де Йонг Френки (0:2)
(1:2) Фойт Хуан26'  
(2:2) Сорлот Александр40'  
(3:2) Баэна Алехандро50'  
  68'Торрес Ферран (3:3)
  71'Левандовски Роберт (3:4)
Йоргенсен ФилипФойт Хуан  45'Габбия Маттео  80'Куэнка ХорхеПедраса АльфонсоТеррац Рамон  57' 70' (Денис Суарес ( 70') Парехо Даниэль 86' (Бреретон Бен ( 86') Капу Этьен 70' (Ахомач Илиас ( 70') Морено Херард 70' (Комесанья Санти ( 70') Сорлот АлександрБаэна Алехандро 77' (Моралес Луис ( 77')
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаФемения КикоАльбиоль РаульАльтимира АдриаТригерос МануэльПино Йереми
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльКристенсен Андреас 46' (Гарсия Эрик ( 46'  82') Де Йонг ФренкиРоберто СерхиАлонсо МаркосРомеу Ориоль 63' (Торрес Ферран ( 63') Гюндоган Илкай 86' (Лопес Фермин ( 86') Ямаль Ламин  44' 77' (Фати Ансу ( 77') ГавиЛевандовски Роберт  45'
Запасные: Касадо МаркБальде АлехандроАстралага АндерКочен ДиегоКубарси ПауЭззалзули Абде
27 августа. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Комментарии (2)
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Alex1972
27 Августа 2023 в 20:42
Кто больше..
Bartimeus
27 Августа 2023 в 20:39
Атака приятная, но с такой обороной можно доиграться. Торрес шикарно вышел, Ямал феерит, наконец-то забил Левандовски, де Йонг прибавил в движении и посмелел. Фати мог бы отличиться, если бы не зажмотил Лева, да и вообще в концовке надо было забивать конечно. Оборона просто кошмар, опорки вообще не было, фланговые защи пропускали все живое. Не светит Барсе ничего, если так играть - слишком авантюрно. Но тем не менее можно кайфануть от результата.
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Вильярреал Вильярреал
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