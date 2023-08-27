«Барселона» пропустила 3 мяча подряд от «Вильярреала», но всё равно победила

«Вильярреал» с «Барселоной» выдали результативный триллер. Быстрые голы позволили каталонцам помечтать о победе, но в итоге пришлось немало потрудиться ради трех очков. Марк-Андре тер Штеген справился с выходом один на один, тут же контратака его команды, Ламин Ямаль доставил мяч на Гави, который забил головой. У Роберта Левандовски отобрали мяч у линии штрафной, а Френки де Йонг здорово зарядил по воротам - 2:0. Хозяева отлично разыграли угловой, и Хуан Фойт рикошетом от штанги отыграл один мяч. В конце тайма Альфонсо Педраса прострелил вдоль ворот, и Александр Сорлот не мог промахнуться - 2:2.
Сразу после перерыва уже «Вильярреал» вел после удара Алехандро Баэны в касание по обводящей траектории. Но соперник не сдался, Ферран Торрес добил мяч в сетку после рикошета от защитника. Вскоре Ямаль запустил мяч в штангу, а Роберт Левандовски добил.
«Барселона» набирает семь очков и на два балла отстает от «Реала».
|12'Гави (0:1)
|15'Де Йонг Френки (0:2)
|(1:2) Фойт Хуан26'
|(2:2) Сорлот Александр40'
|(3:2) Баэна Алехандро50'
|68'Торрес Ферран (3:3)
|71'Левандовски Роберт (3:4)
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