«Барселона» пропустила 3 мяча подряд от «Вильярреала», но всё равно победила

«Вильярреал» с «Барселоной» выдали результативный триллер. Быстрые голы позволили каталонцам помечтать о победе, но в итоге пришлось немало потрудиться ради трех очков. Марк-Андре тер Штеген справился с выходом один на один, тут же контратака его команды, Ламин Ямаль доставил мяч на Гави, который забил головой. У Роберта Левандовски отобрали мяч у линии штрафной, а Френки де Йонг здорово зарядил по воротам - 2:0. Хозяева отлично разыграли угловой, и Хуан Фойт рикошетом от штанги отыграл один мяч. В конце тайма Альфонсо Педраса прострелил вдоль ворот, и Александр Сорлот не мог промахнуться - 2:2.

Сразу после перерыва уже «Вильярреал» вел после удара Алехандро Баэны в касание по обводящей траектории. Но соперник не сдался, Ферран Торрес добил мяч в сетку после рикошета от защитника. Вскоре Ямаль запустил мяч в штангу, а Роберт Левандовски добил.

«Барселона» набирает семь очков и на два балла отстает от «Реала».