Стуани сыграл свой 100-й матч в Ла Лиге - он рекордсмен «Жироны»

В матче третьего тура испанского чемпионата «Жироне» пришлось съездить в Севилью и сыграть там с местным клубом. Выезд стал для каталонцев успешным - они выиграли со счетом 2:1, должным образом отметив юбилей - сотый матч в высшей лиге испанского футбола для уругвайского нападающего Кристиана Стуани. Он сыграл на поле чуть более часа, но на 64-й минуте был заменен.

Стуани - рекордсмен «Жироны» по количеству матчей в высшей лиге испанского футбола. Следующим в этом списке за ним идет колумбиец Бернардо Эспиноса, который сыграл за клуб 87 матчей в высшей лиге испанского чемпионата.