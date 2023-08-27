Эн-Несири сыграл свой 200-й матч в Ла Лиге

Неудачно сложился для «Севильи» матч третьего тура испанского чемпионата, испанская команда проиграла дома «Жироне», потерпев уже третье поражение подряд в начавшемся чемпионате, что стало собственным антирекордом «Севильи».

Увы, но нервионцы не смогли приличествующим образом отметить 200-й матч в Ла Лиге марокканского нападающего Юссефа Эн-Несири, одного из главных героев чемпионата мира в Катаре. Он стал четвертым игроком в истории марокканского футбола, достигшим такой цифры.

Впрочем, скорее сего, еще до Нвого года Эн-Несири выйдет на первое место, которое сейчас с 211 матчем занимает бывший игрок «Сарагосы» Нуреддин Найбет, автор невероятного победного гола в ворота лондонского «Арсенала» в финале Кубка Кубков в 1995 году.