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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» впервые в своей истории проиграла три стартовых матча чемпионата

27 Августа 2023 • 20:02 Комментировать
Севилья
1:2
Жирона
окончен

Очередное поражение в субботу потерпела «Севилья», команда проиграла в домашнем поединке каталонским гостям из «Жироны». Это было третье поражение кряду в начавшемся чемпионате Испании для нервионцев, после того, как они потерпели неудачи в играх с «Валенсией» и «Алавесом».

Такого неудачного старта из трех подряд поражений в матчах Примеры в истории «Севильи» ранее еще никогда не было. Но и в следующей игре ей будет непросто - предстоит матч с мадридским «Атлетико». Это случится третьего сентября.

Сейчас команда Хое Луиса Мендилибара занимает последнее место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Жирона
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