«Севилья» впервые в своей истории проиграла три стартовых матча чемпионата

Очередное поражение в субботу потерпела «Севилья», команда проиграла в домашнем поединке каталонским гостям из «Жироны». Это было третье поражение кряду в начавшемся чемпионате Испании для нервионцев, после того, как они потерпели неудачи в играх с «Валенсией» и «Алавесом».

Такого неудачного старта из трех подряд поражений в матчах Примеры в истории «Севильи» ранее еще никогда не было. Но и в следующей игре ей будет непросто - предстоит матч с мадридским «Атлетико». Это случится третьего сентября.

Сейчас команда Хое Луиса Мендилибара занимает последнее место в турнирной таблице.