«Барселона» - первая команда, забившая 100 голов «Вильярреалу» в чемпионате

Два мяча пропустил «Вильярреал» от «Барселоны» в первом тайме матча третьего тура испанского чемпионата, и, таким образом, пропустил сотый мяч в рамках Ла Лиги от «Барселоны». Каталонский гранд - первый клуб в истории высшей лиги чемпионата Испании, от которого «Вильярреал» пропустил сто и более мячей.

Стоит отметить, что история выступлений «Вильярреала» в Примере весьма необычна - в конце 90-х годов команда впервые в своей истории вышла в Примеру, но с тех пор ни разу не вылетала.

Следить за событиями игры чемпионата Испании между «Вильярреалом» и каталонской «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции.