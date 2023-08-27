Ямал побил рекорд Фати

В матче третьего тура испанского чемпионата «Барселона» отправилась в Вильярреал, где быстро заручилась преимуществом в игре с местным клубом. В случае с одним из голов ассистентом выступил Ламин Ямал - 16-летний воспитанник академии каталонского клуба.

Это случилось в день, когда ему 16 лет и 45 дней, и Ямал на девять месяцев побил рекорд Ансу Фати, который в сентябре 2019 года записал на свой счет голевую передачу в Ла Лиге в возрасте 16 лет и 318 дней. Это лучшее достижение в текущем столетии.

Следить за событиями игры чемпионата Испании между «Вильярреалом» и каталонской «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции.