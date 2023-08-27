«Барселона» впервые за 11 лет забила два гола в выездном матче Ла Лиги за первые 15 минут игры

В матче третьего тура испанского чемпионата «Барселона» быстро получила преимущество в игре с «Вильярреалом» - команда Хави Эрнандеса забила два мяча в первые пятнадцать минут игры.

Как оказалось, такого с «Барселоной» не происходило почти одиннадцать лет. В последний раз «Барселона» забивала два мяча в первые пятнадцать минут выездного матча Ла Лиги в октябре 2012 года. Тогда это случилось в Ла-Корунье - в игре против местного «Депортиво».

Следить за событиями игры чемпионата Испании между «Вильярреалом» и каталонской «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции.