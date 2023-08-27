​«Барселона» объявила состав на матч против «Вильярреала»

В третьем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Вильярреала» на выезде. Рулевой каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тер Штеген, Серхи Роберто, Кунде, Кристенсен, Алонсо, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Ямал, Гави, Левандовски.

Матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После двух сыгранных туров Ла Лиги «Барселона» имеет четыре зачётных балла в своём активе.