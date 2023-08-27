Личка: Уверен, что Захарян будет включаться в состав «Реал Сосьедада»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о дебюте Арсена Захаряна в футболке «Реал Сосьедада».

«Я, к сожалению, не видел дебют Арсена за «Реал Сосьедад». Но я рад, что он вышел. Уверен, что он шаг за шагом сможет включаться в состав. Понятное дело, что будет нелегко», — заявил чешский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению тренера, из-за большого количества поединков в нынешнем сезоне Арсен будет получать практику в составе коллектива из Сан-Себастьяна.

Напомним, что Захарян присоединился к «Реал Сосьедаду» в августе 2023 года, перейдя из «Динамо» за 12 миллионов евро. Контракт 20-летнего полузащитника рассчитан до 2029 года.