Уткин прогнозирует поражение «Барселоны» от «Вильярреала»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на воскресный матч третьего тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной».

По мнению Уткина, «Барселоне» в игре с «Вильярреалом» будет сложно.

«Вильярреал» на своём поле даёт бой почти любому сопернику, а раз «Барселона» трудно входит в сезон, то полагаю, что в этом матче «Вильярреал» не просто не проиграет, а выиграет», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.