Винисиус не отправится в сборную Бразилии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не поедет в расположение сборной Бразилии на ближайшие матчи. Напомним, футболист получил травму в последнем туре испанской Ла Лиги против «Сельты».

Сегодня Винисиус должен пройти углублённое обследование, но COPE сообщает, что вне зависимости от результатов процедуры, бразилец не отправится в расположение своей сборной на ближайшие матчи.

Скорее всего, Винисиус сыграет за «Реал» уже после международной паузы. В новом розыгрыше чемпионата Испании бразилец отметился за команду Карло Анчелотти одним голом в трёх матчах.