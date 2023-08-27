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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус не отправится в сборную Бразилии

27 Августа 2023 • 14:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
02.09 17:15

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не поедет в расположение сборной Бразилии на ближайшие матчи. Напомним, футболист получил травму в последнем туре испанской Ла Лиги против «Сельты».

Сегодня Винисиус должен пройти углублённое обследование, но COPE сообщает, что вне зависимости от результатов процедуры, бразилец не отправится в расположение своей сборной на ближайшие матчи.

Скорее всего, Винисиус сыграет за «Реал» уже после международной паузы. В новом розыгрыше чемпионата Испании бразилец отметился за команду Карло Анчелотти одним голом в трёх матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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