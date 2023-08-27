​Игрок «ПСЖ» оскорбил «Барселону» на тренировке, реагируя на фразу Мбаппе

Во время тренировки «ПСЖ» защитник Люка Эрнандес оскорбил «Барселону». Об этом рассказывает испанское издание Sport, ссылаясь на клубное видео гранда Лиги 1.

«Ты из «Барселоны», почему не поёшь?» - сказал звёздный Килиан Мбаппе, обращаясь к Усману Дембеле.

«Как в такой дерьмовой команде могут научить петь?» - вмешался Эрнандес.

Стоит сказать, что Люка Эрнандес ранее выступал в Испании за «Атлетико». Француз является воспитанником мадридского клуба. За первую команду «матрасников» Эрнандес провёл 110 официальных матчей.

Напомним, что в субботу «ПСЖ» в третьем туре Лиги 1 обыграл «Ланс» со счётом 3:1.