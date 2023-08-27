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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

27 Августа 2023 • 18:00 Комментировать (1)
Вильярреал
2:2
Барселона
1 3.60 X 3.60 2 2.03
1-й тайм

В рамках третьего тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» играет против «Барселоны».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Вильярреал2:2Барселона
 12'Гави (0:1)
 15'Де Йонг Френки (0:2)
(1:2) Фойт Хуан26' 
(2:2) Сорлот Александр40' 
Йоргенсен ФилипФойт ХуанГаббия МаттеоКуэнка ХорхеПедраса АльфонсоТеррац РамонПарехо ДаниэльКапу ЭтьенМорено ХерардСорлот АлександрБаэна Алехандро
Запасные: Бреретон БенРейна ПепеМанди АиссаФемения КикоАльбиоль РаульАльтимира АдриаАхомач ИлиасКомесанья СантиТригерос МануэльМоралес ЛуисПино ЙеремиДенис Суарес
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльКристенсен АндреасДе Йонг ФренкиРоберто СерхиАлонсо МаркосРомеу ОриольГюндоган ИлкайЯмаль Ламин  44'ГавиЛевандовски Роберт
Запасные: Касадо МаркФати АнсуБальде АлехандроГарсия ЭрикАстралага АндерКочен ДиегоКубарси ПауТоррес ФерранЛопес ФерминЭззалзули Абде
27 августа. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
Комментарии (1)
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Bartimeus
27 Августа 2023 в 18:48
Красиво на де Йонга передачу отдал соперник)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
52 мин
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
2
2
3.20 3.60 2.27
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27.08.23 в 20:30
Валенсия Валенсия
Осасуна Осасуна
1.97 3.60 4.10
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