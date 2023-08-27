«Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

В рамках третьего тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Вильярреал - Барселона
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Протокол игры
|12'Гави (0:1)
|15'Де Йонг Френки (0:2)
|(1:2) Фойт Хуан26'
|(2:2) Сорлот Александр40'
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Габбия Маттео•Куэнка Хорхе•Педраса Альфонсо•Террац Рамон•Парехо Даниэль•Капу Этьен•Морено Херард•Сорлот Александр•Баэна Алехандро
Тер Штеген Марк-Андре•Кунде Жюль•Кристенсен Андреас•Де Йонг Френки•Роберто Серхи•Алонсо Маркос•Ромеу Ориоль•Гюндоган Илкай•Ямаль Ламин• 44'Гави•Левандовски Роберт
27 августа. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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