Сёмин оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедаде» после дебюта

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде» после дебюте за новый клуб.

«По подбору игроков, которые есть в средней линии Сан-Себастьяна, он сможет отвоевать себе место в основе. Захарян не ниже уровнем, чем эти игроки. Может, даже лучше», — считает экс-тренер российской сборной, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По мнению эксперта, наставник «Реал Сосьедада» заинтересован в российском игроке, из-за чего Арсен получит свой шанс в испанской команде.

Напомним, что Захарян дебютировал в Ла Лиге, выйдя на замену во встрече третьего тура против «Лас-Пальмаса». Контракт россиянина с новым клубом рассчитан до 2029 года.