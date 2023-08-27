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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави доверяет Левандовски, несмотря на безголевую серию

27 Августа 2023 • 12:21 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
1 3.60 X 3.60 2 2.03
Через 4 ч. 50 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес продолжает доверяет нападающему Роберту Левандовски, который не забил ни одного гола в двух первых турах нового розыгрыша испанской Ла Лиги.

По информации от Relevo, партнёры Левандовски всё ещё считают поляка одним из лучших нападающих в мире. Того же мнения придерживается Хави. Отметим, что если считать прошлый сезон, безголевая серия Левандовски в чемпионате составляет 4 матча.

В первых двух турах нового розыгрыша Ла Лиги Левандовски хоть и не забил ни одного гола, но зато отметился результативной передачей. Поляк перебрался в команду прошлым летом из «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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