Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич выступил за то, чтобы судьи давали интервью после матчей

27 Августа 2023 • 12:02 Комментировать

Хорватский хавбек Иван Ракитич поделился мнением о судействе после поединка третьего тура Ла Лиги против «Жироны» (1:2).

«Если футболисты дают интервью после матчей, то пусть арбитры тоже объясняют свои решения. Складывается впечатление, что они не понимают игру. То они свистят сами, то ждут помощи от видеопомощников. Чтобы начертить линию офсайда, у них уходит несколько минут», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

В трех турах севильский клуб потерпел три поражения и замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании. Следующий поединок андалусийцы проведут против мадридского «Атлетико». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Иван Ракитич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.08.23 в 18:30
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
3.20 3.60 2.27
Видео
27.08.23 в 20:30
Валенсия Валенсия
Осасуна Осасуна
1.97 3.60 4.10
Видео
27.08.23 в 22:30
Атлетик Б Атлетик Б
Бетис Бетис
1.74 4.00 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
13:31 · Испания. Ла Лига
Сёмин оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедаде» после дебюта
13:00 · Испания. Ла Лига
​Райо Вальекано – Атлетико: прогноз на матч чемпионата Испании – 28 августа 2023
12:21 · Испания. Ла Лига
Хави доверяет Левандовски, несмотря на безголевую серию
12:02 · Испания. Ла Лига
Ракитич выступил за то, чтобы судьи давали интервью после матчей
10:49 · Россия. Премьер-лига
«Кадис» отверг улучшенное предложение ЦСКА по Осмайичу 1
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следующим летом попробует подписать Джеймса и Дэвиса
09:59 · Испания. Ла Лига
Гюлер должен вернуться в строй к концу сентября
09:53 · Испания. Ла Лига
Себальос и Менди могут вернуться к матчу против «Хетафе»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Осмайича: Трансфер в ЦСКА возможен
07:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил дебют Кепы за «Реал»
07:33 · Испания. Ла Лига
Гризманн оценил трансфер Месси в МЛС
02:23 · Испания. Ла Лига
«Севилья» готова арендовать защитника «Барселоны»
00:58 · Испания. Ла Лига
Доннарумма: «Мбаппе точно останется в «ПСЖ»
00:36 · Испания. Ла Лига
«Севилья» уступила дома «Жироне»
00:00 · Испания. Ла Лига
Ракитич установил уникальный рекорд Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем