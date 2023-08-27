Ракитич выступил за то, чтобы судьи давали интервью после матчей

Хорватский хавбек Иван Ракитич поделился мнением о судействе после поединка третьего тура Ла Лиги против «Жироны» (1:2).

«Если футболисты дают интервью после матчей, то пусть арбитры тоже объясняют свои решения. Складывается впечатление, что они не понимают игру. То они свистят сами, то ждут помощи от видеопомощников. Чтобы начертить линию офсайда, у них уходит несколько минут», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

В трех турах севильский клуб потерпел три поражения и замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании. Следующий поединок андалусийцы проведут против мадридского «Атлетико». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября.