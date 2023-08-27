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Гюлер должен вернуться в строй к концу сентября

27 Августа 2023 • 09:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
02.09 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер уже довольно скоро может восстановиться после травмы. По информации от Diario AS, возвращение футболиста на поле ожидается в конце сентября.

Напомним, Гюлер получил травму на предсезонной подготовке. Изначально предполагалось, что турок пропустит внушительный срок, но Арда сумел опередить сроки восстановления.

18-летний Гюлер этим летом мог оказаться в «Барселоне», но мадридский «Реал» выиграл гонку за одним из самых перспективных полузащитников планеты. Трансфер обошёлся «королевскому клубу» в сумму около 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
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