Себальос и Менди могут вернуться к матчу против «Хетафе»

Футболисты мадридского «Реала» Дани Себальос и Ферлан Менди могут вернуться в строй уже к следующему туру испанской Ла Лиги, в рамках которого «королевский клуб» встретится с «Хетафе».

Как сообщает Diario AS, Менди и Себальос могут восстановиться раньше, чем предполагалось ранее. Несколько дней назад ожидалось, что футболисты вернуться в строй уже после международной паузы, но сейчас расклады другие. Себальос и Менди могут получить игровые минуты в матче против «Хетафе».

Напомним, Себальос и Менди получили свои травмы на предсезонной подготовке. В первых трёх турах Ла Лиги «Реал» набрал максимум очков.