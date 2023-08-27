Анчелотти оценил дебют Кепы за «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал дебютный матч вратаря Кепы Аррисабалаги. Испанец принял участие в поединке третьего тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0).

«Кепа провел хороший поединок. «Сухой» матч – отличный итог. Останется ли он в стартовом составе команды? Думаю, Аррисабалага заслуживает играть. В стартовых двух матчах Лунин неплохо показал себя. Будем смотреть, что произойдет дальше», - передает слова итальянского тренера AS.

Аррисабалага перешел в мадридский гранд из лондонского «Челси» на правах аренды до конца сезона-2023/2024.