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Гризманн оценил трансфер Месси в МЛС

27 Августа 2023 • 07:33 Комментировать

Форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о переезде аргентинца Лионеля Месси в США. 36-летний южноамериканец пополнил ряды «Интер Майами» этим летом.

«Я слежу за выступлениями Лео. Это лучший игрок в истории. Месси собирает полные стадионы, забивает много голов и приносит победы своей команде. Трансфер Лионеля – лучшее, что сделала МЛС как с точки зрения маркетинга, так и футбольной составляющей», - передает слова Гризманна ESPN.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. Его оклад составляет около 60 миллионов долларов за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси Антуан Гризманн Интер Майами
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