Гризманн оценил трансфер Месси в МЛС

Форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о переезде аргентинца Лионеля Месси в США. 36-летний южноамериканец пополнил ряды «Интер Майами» этим летом.

«Я слежу за выступлениями Лео. Это лучший игрок в истории. Месси собирает полные стадионы, забивает много голов и приносит победы своей команде. Трансфер Лионеля – лучшее, что сделала МЛС как с точки зрения маркетинга, так и футбольной составляющей», - передает слова Гризманна ESPN.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. Его оклад составляет около 60 миллионов долларов за сезон.